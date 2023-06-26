Прием граждан

В Ингушетии семье погибшего полицейского помогут улучшить жилищные условия

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Руководитель МВД по Ингушетии генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин провел прием граждан. В частности, к главному министру обратился отец погибшего полицейского с просьбой помочь в улучшении жилищных условий семьи его сына.

Михаил Коробкин внимательно выслушал жалобы, просьбы и заявления граждан, детально обсудив с каждым посетителем предмет обращения. Чаще всего заявителей интересовали возможность и условия поступления на службу в органы внутренних дел, отметили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что министр непосредственно в ходе беседы с гражданами ставил ответственным сотрудникам конкретные задачи по обращениям.

Глава МВД поручил руководителям подразделений ведомства оказать необходимое содействие в решении проблемных вопросов. Заявители могут быть уверены, что по каждому из запросов в установленные сроки будет проведена необходимая работа в пределах компетенции органов внутренних дел, говорится в релизе.

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