В Ингушетии семье погибшего полицейского помогут улучшить жилищные условия

Михаил Коробкин внимательно выслушал жалобы, просьбы и заявления граждан, детально обсудив с каждым посетителем предмет обращения. Чаще всего заявителей интересовали возможность и условия поступления на службу в органы внутренних дел, отметили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что министр непосредственно в ходе беседы с гражданами ставил ответственным сотрудникам конкретные задачи по обращениям.

Глава МВД поручил руководителям подразделений ведомства оказать необходимое содействие в решении проблемных вопросов. Заявители могут быть уверены, что по каждому из запросов в установленные сроки будет проведена необходимая работа в пределах компетенции органов внутренних дел, говорится в релизе.