Акция

В Ингушетии следователи помогли семье собрать детей в школу

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Сотрудники следственного отдела по Сунженскому району СУ СКР по Ингушетии помогли семье собрать детей в школу.

Следователи приобрели для учащихся 1, 4 и 5 классов школьные рюкзаки с набором канцтоваров, поздравили ребят, а также провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Основная цель ежегодной акции «Собери ребенка в школу» — обеспечение детей из нуждающихся семей необходимыми школьными принадлежностями. Дети и их родители поблагодарили сотрудников СУ СКР за внимание и поддержку», — говорится в релизе.

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