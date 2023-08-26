В Ингушетии следователи помогли семье собрать детей в школу

Следователи приобрели для учащихся 1, 4 и 5 классов школьные рюкзаки с набором канцтоваров, поздравили ребят, а также провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Основная цель ежегодной акции «Собери ребенка в школу» — обеспечение детей из нуждающихся семей необходимыми школьными принадлежностями. Дети и их родители поблагодарили сотрудников СУ СКР за внимание и поддержку», — говорится в релизе.