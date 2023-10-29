В Ингушетии снизилось количество ДТП и выросло число погибших

«Мы добились хороших показателей по ДТП и количеству пострадавших, но, к сожалению, эту динамику омрачает рост смертности в дорожных авариях. На это повлиял ряд факторов и основной из них — это нарушение правил участниками дорожного движения. Каждый водитель, садясь за руль автотранспорта должен, осознать свою ответственность за жизнь других людей и ценить ее. Их беспечность приносит много горя не только тем, кого он покалечил или лишил жизни, но и их собственным родным и близким. Нужно подумать о более эффективных мерах влияния на злостных нарушителей правил дорожного движения. И в этот процесс нужно активнее вовлекать общественность, религиозных деятелей и, в первую очередь, молодежь», — считает руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Наиболее часто ДТП происходя из-за выезда полосу встречного движения, управление ТС в нетрезвом виде, не соблюдения скоростного режима.

К ним добавилась затянувшаяся, с нарушениями всех разумных сроков, реконструкция 26-километрового ингушского участка ФАД Р-217 «Кавказ».

Ранее Махмуд-Али Калиматовым проведены рабочие встречи с руководством МВД по региону, Ространснадзора, управления федеральных автодорог «Кавказ», ФССП России, религиозными деятелями и старейшинами по вопросам безопасности дорожного движения.

По итогам этих встреч в настоящее время разрабатывается план мероприятий по снижению смертности в ДТП.