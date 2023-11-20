В Ингушетии собрали свыше 27 млн рублей и более 100 тонн гумпомощи для жителей Палестины

«Наша благотворительная команда очень всем признательна. Сбор продлится до 23 ноября, если будет необходимость, то мы продлим сроки», — рассказал собеседник.

По его словам, один из жителей региона положил в ящик для сбора 2 млн рублей, три раза свыше 1 млн давали и другие неравнодушные местные жители. Также неоднократно приходили суммы в размере 300-500 тыс. рублей.

«Мужчина, не назвавший имени, привез полную «газель» продуктов. Многие выгружают помощь незаметно, тысячи отправляют деньги на карту анонимно. Сообщаем только о небольшой части неравнодушных, показывая их в качестве примера», — добавил собеседник издания.

Сообщается, что в акции активно участвуют такие организации, как «Грасс-Юг», фармацевтическая компания «Мир», «ZetZet», «Московские аптеки», курорт «Армхи», ингушские предприниматели и бизнесмены.

«К сожалению, не удастся показать всех благотворителей, но уровень вовлеченности колоссальный. Люди сначала узнают, какие вещи необходимо приобрести, а затем сами покупают и привозят. Такой подход облегчает работу фондам, потому что остается только подписать и распределить по категориям», — отметили в фондах.

На данный момент подготовлено более 3 тыс. продуктовых коробок, внутри каждой содержится записка со словами: «Мир вам! Если вы получили нашу помощь, пожалуйста, сообщите нам об этом. Твои братья и сестры из Ингушетии».

В пресс-службе отметили, что пункт сбора посетили олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациями Ингушетии Магомед Алиев, заместитель председателя Народного собрания региона Руслан Паров, а также имамы мечетей.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что в республике по инициативе руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова проводится акция по сбору гуманитарной помощи пострадавшим жителям Палестины.

Напомним, что в перечень необходимой гуманитарной помощи входят непортящиеся продукты питания, средства личной гигиены, портативные печи, генераторы, а также лекарственные средства, палатки, матрасы, подушки, пледы и теплая одежда, за исключением старой и потрепанной.

Груз будет доставлен в Москву, а затем самолетом МЧС России в Египет, оттуда — автотранспортом в сектор Газа.