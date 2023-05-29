В Ингушетии состоялся конкурс чтецов памяти поэта Али Хашагульгова
По инициативе заместителя председателя Народного собрания Ингушетии Руслана Парова во Дворце культуры города Назрани прошел первый этап конкурса чтецов, посвященный творчеству выдающегося ингушского поэта Али Хашагульгова.
Цель проведения мероприятия — привитие любви к родному языку, совершенствование культуры речи, развитие интереса молодежи к творчеству поэтов и писателей республики, сообщили в пресс-службе парламента региона, отметив, что конкурс прошел в увлекательной форме, ребята продемонстрировали хороший уровень знания родного языка.
Членами почетного жюри стали Руслан Паров, председатель региональной общественной организации Союз писателей Ингушетии Хаваш Накастхоев, а также известные поэты и писатели Бадрудин Горчханов, Лиза Ужахова, Ибрагим Ваделов.
«Нас порадовало, что участники знакомы с произведениями известных ингушских поэтов. Язык является выражением души народа, характера его носителей. Он (язык) отражает нашу национальную идентичность, поэтому очень важно сохранить его», — подчеркнул вице-спикер Народного собрания.