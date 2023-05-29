В Ингушетии состоялся конкурс чтецов памяти поэта Али Хашагульгова

Цель проведения мероприятия — привитие любви к родному языку, совершенствование культуры речи, развитие интереса молодежи к творчеству поэтов и писателей республики, сообщили в пресс-службе парламента региона, отметив, что конкурс прошел в увлекательной форме, ребята продемонстрировали хороший уровень знания родного языка.

Членами почетного жюри стали Руслан Паров, председатель региональной общественной организации Союз писателей Ингушетии Хаваш Накастхоев, а также известные поэты и писатели Бадрудин Горчханов, Лиза Ужахова, Ибрагим Ваделов.

«Нас порадовало, что участники знакомы с произведениями известных ингушских поэтов. Язык является выражением души народа, характера его носителей. Он (язык) отражает нашу национальную идентичность, поэтому очень важно сохранить его», — подчеркнул вице-спикер Народного собрания.