Заседание

В Ингушетии создано 181 первичное отделение «Движения первых»

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В Магасе провели очередное заседание регионального координационного совета «Движения первых», на котором было отмечено, что в регионе создано 181 первичное отделение: 147 на базе общеобразовательных учреждений, 19 — на базе колледжей, остальные — в художественных, спортивных школах и центрах. Все они активно участвуют в федеральных и региональных проектах, информировали «Ингушетию» в пресс-службе Главы и правительства республики.

В заседании приняли участие Махмуд-Али Калиматов и руководитель департамента регионального взаимодействия РДДМ «Движение первых» Ксения Янова.

Отмечалось, что 20 тыс. детей региона вовлечены в мероприятия движения, 16 тыс. уже зарегистрированы на сайте и приняли участие в различных проектах, во многих образовательных учреждениях созданы штабы воспитательной работы, в этом году созданы местные отделения и муниципальные координационные советы по взаимодействию с «Движением первых». Работа по созданию первичных отделений продолжается.

Также более 200 детей стали участниками регионально-профильной смены, 150 юным гражданам были вручены паспорта в рамках проекта «Мы — граждане России».

«Детям крайне важно с малых лет открывать для себя мир полезных дел, дружбы и взаимопомощи, упорного труда и достижения поставленных целей. Этому учит «Движение первых», которое позволяет всесторонне развивать подрастающее поколение», — отметил Глава республики.

Ранее наше издание сообщало, что на встрече с Махмуд-Али Калиматовым в Магасе Ксения Янова подчеркнула, что ингушское отделение «Движения первых» — одно из самых сильных не только в СКФО, но и во всей стране.

«Я уже побывала во многих регионах и заметила, что только там, где есть поддержка и, самое главное, понимание со стороны правительства и Главы, «Движение первых» существует должным образом, ему легко дышится. Только в таких субъектах есть действительно вовлеченные дети с горящими глазами», - сказала она.

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