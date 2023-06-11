В Ингушетии учебные заведения Росгвардии присоединились к акции «Россия в сердце навсегда»

Так, во второй школе управления организовали мастер-класс по созданию открыток ко Дню государства. В ходе процесса юным художникам рассказывали об истории страны и самого праздника.

«При проведении таких акций у подрастающего поколения формируется чувство патриотизма. В рисунках каждый ребенок стремился выразить любовь к России, гордость за страну и своих героев», — отметила в беседе с корреспондентом «Ингушетии» директор школы Пятимат Чаниева.

В патриотических мероприятиях приняли участие военнослужащие территориального управления и Назрановского полка Росгвардии, родители и коллектив дошкольного учреждения. Воспитатели рассказали ребятам о государственных символах страны и ее народах. Воспитанники детского сада «Солнышко» исполнили патриотические композиции, рассказали стихотворения, отгадывали загадки о стране, пели гимн и продемонстрировали гостям свою ловкость, быстроту и смышлёность, участвуя в различных эстафетах.