Дорога

В Ингушетии ведется реконструкция дороги протяженностью более 10 км

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В республике ведется реконструкция дороги «Средние Ачалуки — Плиево», соединяющей Малгобекский и Назрановский районы, протяженностью 10,55 км, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства автомобильных дорог региона.

На данном этапе специалисты проводят фрезерование старого покрытия и подготовку основания из песчано-гравийной смеси.

В дальнейшем предстоит уложить выравнивающий и верхний слой дорожного полотна, укрепить обочины, выполнить устройство пересечений и примыканий дороги. Также на объекте будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Работы ведутся в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия».

В ведомстве уточнили, что объект переходящий на 2024 год.

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