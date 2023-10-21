В Ингушетии ведется реконструкция дороги протяженностью более 10 км

На данном этапе специалисты проводят фрезерование старого покрытия и подготовку основания из песчано-гравийной смеси.

В дальнейшем предстоит уложить выравнивающий и верхний слой дорожного полотна, укрепить обочины, выполнить устройство пересечений и примыканий дороги. Также на объекте будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Работы ведутся в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия».

В ведомстве уточнили, что объект переходящий на 2024 год.