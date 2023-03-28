В Ингушетии выясняют причины пожара в доме с пятью пострадавшими
Прокуратура республики начала проверку по факту пожара 28 марта в домовладении на улице Тутаевой в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«В настоящее время пожар ликвидирован. Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований о пожарной безопасности», — сказал представитель региональной прокуратуры.
По словам собеседника, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки прокурор Ингушетии взял на контроль.
Как сообщали ранее газете в ГУ МЧС по региону, в 03:20 в оперативную дежурную смену ведомства поступило сообщение от диспетчера ЕДДС о том, что в Назрани на улице Тутаевой произошел пожар. Установлено, что произошло возгорание частного жилого дома. Общая площадь пожара составила 39 кв. м.
В результате происшествия пострадали пять человек, которые госпитализированы в республиканскую больницу.
В тушении пожара привлекались 13 специалистов ГУ МЧС и четыре единицы спецтехники.