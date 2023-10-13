Экология

В Ингушетии выявили загрязнение воздуха от деятельности птицефабрики

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Минприроды выявило загрязнение воздуха в Сунженском районе от деятельности птицефабрики. По данному факту направлено письмо в прокуратуру региона, сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве республики.

«Житель Сунженского района пожаловался на неприятный запах, который исходит от птицефабрики в сельском поселении Троицкое. Заявитель сообщил, что этот запах от сжигания отходов на фабрике ощущается постоянно, также к вечеру в воздухе летают перья», — рассказал собеседник.

По его словам, госинспекторы, выехавшие на место для проверки, подтвердили информацию.

Сообщается, что на данный момент госинспекторы направили письмо в прокуратуру с просьбой о принятии соответствующих мер.

«Функционирование подобного рода фабрик должно осуществляться, не нанося вреда здоровью местного населения и окружающей среде», — добавили в ведомстве.

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