В Ингушетии выявили загрязнение воздуха от деятельности птицефабрики

«Житель Сунженского района пожаловался на неприятный запах, который исходит от птицефабрики в сельском поселении Троицкое. Заявитель сообщил, что этот запах от сжигания отходов на фабрике ощущается постоянно, также к вечеру в воздухе летают перья», — рассказал собеседник.

По его словам, госинспекторы, выехавшие на место для проверки, подтвердили информацию.

Сообщается, что на данный момент госинспекторы направили письмо в прокуратуру с просьбой о принятии соответствующих мер.

«Функционирование подобного рода фабрик должно осуществляться, не нанося вреда здоровью местного населения и окружающей среде», — добавили в ведомстве.