В Ингушетии выявлено хищение электроэнергии на 15,5 млн рублей

Собеседник издания отметил, что следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении жителя региона заведено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

«Мужчина привлекается к уголовной ответственности за укрытие потери электроэнергии, образовавшейся в результате ее самовольного безучетного потребления, отнесенного на фиктивные лицевые абонентские счета. Указанные действия, совершенные в период с 12 января 2018 года по 28 июля 2020 года, повлекли причинение ПАО «Россети Северный Кавказ» ущерба в размере свыше 15,5 миллионов рублей», — отметил представитель ведомства.

Злоумышленник в порядке ст. 91 УПК задержан и водворен в ИВС.

Дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике, ГУЭБ и ПК МВД России, УФСБ по Ингушетии, при взаимодействии с сотрудниками департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.