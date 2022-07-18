В Ингушетии за 6 месяцев выявлено 248 нарушений на узлах учета газа юрлиц

В результате проверок выявлено 248 нарушений, основные из которых связаны с истечением сроков поверки узлов учета газа, сообщает пресс-служба компании.

«Во избежание дополнительных расходов и обеспечения точности учета потребления газа мы призываем потребителей осуществлять постоянный контроль за исправностью узлов измерения расхода газа и сроками их межповерочного интервала», — отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в группу Газпром межрегионгаз, является поставщиком природного газа всем категориям потребителей республики.