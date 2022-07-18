В Ингушетии за 6 месяцев выявлено 248 нарушений на узлах учета газа юрлиц
Специалисты отдела метрологии «Газпром межрегионгаз Назрань» за 6 месяцев текущего года провели свыше 2,22 тыс. плановых и внеплановых проверок объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа промышленных и коммунально-бытовых потребителей Ингушетии.
В результате проверок выявлено 248 нарушений, основные из которых связаны с истечением сроков поверки узлов учета газа, сообщает пресс-служба компании.
«Во избежание дополнительных расходов и обеспечения точности учета потребления газа мы призываем потребителей осуществлять постоянный контроль за исправностью узлов измерения расхода газа и сроками их межповерочного интервала», — отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.
ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в группу Газпром межрегионгаз, является поставщиком природного газа всем категориям потребителей республики.