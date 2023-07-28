В Ингушетии за два года построят новые здания центров для инвалидов и пожилых

«По нацпроекту «Демография» осуществляется строительство корпуса стационарного обслуживания республиканского центра для граждан пожилого возраста и инвалидов в Малгобеке, дополнительного здания социально-оздоровительного учреждения «Дом ветеранов» в сельском поселении Сурхахи», — сказал собеседник.

Как отметили в пресс-службе, возведение корпуса Дома ветеранов будет завершено в конце текущего года, а республиканский центр социального обслуживания пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья введут в эксплуатацию к концу 2024 года.

По мнению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, открытие новых объектов позволит решить целый комплекс проблем, связанных с уходом и обеспечением комфортных условий проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

«Они станут центрами, где пожилые люди смогут получить не только необходимый уход, но и социальное взаимодействие и оздоровление. Стоит отметить, что в сфере социальной защиты населению в Ингушетии оказана огромная поддержка: за прошлый год около 32 тысяч семей получили пособие на детей от 8 до 17 лет и около 30 тысяч семей — выплаты на детей от 3 до 7 лет, более 9 тысяч семей — выплаты в связи с рождением первого ребенка», — сказал Калиматов.

По данным пресс-службы, в социально-оздоровительном центре, открытом в мае 2010 года в Назрановском районе в преддверии Дня Победы, после ввода нового корпуса по инициативе Калиматова количество мест увеличат с 80 до 130 мест.

Упор делается на создании комфортных условий для ветеранов и инвалидов.