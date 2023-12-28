Транспорт

В Ингушетию поступили еще 58 автобусов малого класса

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В республику поступили еще 58 автобусов малого класса. Ранее Махмуд-Али Калиматов передал ключи от 20 первых маршруток руководству новой организации «Ингуштранспорт», информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Продолжаем обновлять автопарк — получили еще 58 новых автобусов. Современные автобусы будут работать не только в городах, но и на сельских маршрутах. Среди них — отдаленные села Малгобекского, Сунженского, Джейрахского районов, все села Пригородного района и многие другие. Всего их 45», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что обновление общественного автотранспорта в регионе идет в соответствии с поручением Президента России.

«Такая поддержка позволяет нам увеличивать уровень комфорта и транспортной доступности для жителей. Общаясь с жителями в разных населенных пунктах, всегда слышал о трудностях, которые они испытывали при передвижении в общественном транспорте. Обещал им, что вопрос решим до конца 2023 года. Сделали то, что обещали», — добавил Глава региона.

Отметим, что всего благодаря помощи федерального центра закуплено 78 комфортных автобусов.

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