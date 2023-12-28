В Ингушетию поступили еще 58 автобусов малого класса
В республику поступили еще 58 автобусов малого класса. Ранее Махмуд-Али Калиматов передал ключи от 20 первых маршруток руководству новой организации «Ингуштранспорт», информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.
«Продолжаем обновлять автопарк — получили еще 58 новых автобусов. Современные автобусы будут работать не только в городах, но и на сельских маршрутах. Среди них — отдаленные села Малгобекского, Сунженского, Джейрахского районов, все села Пригородного района и многие другие. Всего их 45», — отметил руководитель субъекта.
Он напомнил, что обновление общественного автотранспорта в регионе идет в соответствии с поручением Президента России.
«Такая поддержка позволяет нам увеличивать уровень комфорта и транспортной доступности для жителей. Общаясь с жителями в разных населенных пунктах, всегда слышал о трудностях, которые они испытывали при передвижении в общественном транспорте. Обещал им, что вопрос решим до конца 2023 года. Сделали то, что обещали», — добавил Глава региона.
Отметим, что всего благодаря помощи федерального центра закуплено 78 комфортных автобусов.