В Ингушетию поступили еще 58 автобусов малого класса

«Продолжаем обновлять автопарк — получили еще 58 новых автобусов. Современные автобусы будут работать не только в городах, но и на сельских маршрутах. Среди них — отдаленные села Малгобекского, Сунженского, Джейрахского районов, все села Пригородного района и многие другие. Всего их 45», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что обновление общественного автотранспорта в регионе идет в соответствии с поручением Президента России.

«Такая поддержка позволяет нам увеличивать уровень комфорта и транспортной доступности для жителей. Общаясь с жителями в разных населенных пунктах, всегда слышал о трудностях, которые они испытывали при передвижении в общественном транспорте. Обещал им, что вопрос решим до конца 2023 года. Сделали то, что обещали», — добавил Глава региона.

Отметим, что всего благодаря помощи федерального центра закуплено 78 комфортных автобусов.