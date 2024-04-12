В Ингушетии к безналичной оплате проезда подключили 78 автобусов малого класса 

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона, с марта текущего года новые автобусы начали выход на 45 муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

«Возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте является одним из важнейших критериев цифровой зрелости региона, увеличивает доступность цифровой среды и обеспечивает предоставление простого и удобного сервиса для населения. Это самый удобный и безопасный способ платежа за поездку в общественном транспорте. Перевозчикам он позволяет сократить операционные расходы, а пассажирам больше не нужно искать мелочь в бумажнике и ждать сдачу — для оплаты достаточно лишь прикоснуться картой к терминалу», — отметил руководитель министерства промышленности и цифрового развития республики Бадма Дорджиев.

Оплатить проезд можно любыми банковскими картами, поддерживающими бесконтактную оплату.

Напомним, властями региона в минувшем году был заключен государственный контракт с ООО «Юг-Авто-Сервис» на поставку 78 автобусов малого класса. Для их закупки республике ранее был одобрен специальный казначейский кредит на сумму 300 млн рублей.

Комфортабельные микроавтобусы поступили в декабре 2023 года. В каждом из них есть видеонаблюдение, кондиционер и система контроля режима труда и отдыха водителя.