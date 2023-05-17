В Ингушском НИИ состоялась презентация монографии психолога Розы Ганиевой

Труд «Психологическое консультирование в культурном и духовном контексте клиента» печатается по решению ученого совета вуза. В монографии на примере конкретных кейсов детско-родительских отношений показана положительная динамика психологической работы, опирающейся на ингушскую культуру и религиозные ценности, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе НИИ.

«Книга рассчитана на широкий круг психологов, педагогов, социальных работников, родителей и всех тех, кто стремится к достаточно хорошим детско-родительским отношениям. Если сказать другими словами: широкому кругу читателей — рекомендуется, для специалистов — обязательна», — отметил собеседник издания.

Весь представленный материал почерпнут из реальных случаев, однако личные данные клиентов были изменены из соображений конфиденциальности, также представлен широкий этнографический материал.

Заведующая кафедры этнопсихологии и проблем поликультурного образования МГППУ Ольга Павлова считает, что выход монографии, посвященной психологическому консультированию в духовном и культурном контексте клиента — это важное событие не только для Ингушетии, но и для всего психологического пространства России, поскольку она является первой в российском психологическом пространстве и, безусловно, проложит дорогу для раскрытия данной проблематики в контексте других культур многонациональной страны.

«Анализ содержания книги позволяет утверждать, что данная работа является самостоятельным и оригинальным исследованием значимой в теоретическом и практическом отношениях проблемы. Работа написана хорошим языком, а стиль изложения вполне отвечает требованиям, предъявляемым к научным работам. Такой результат Роза Хаматхановна Ганиева смогла достичь, поскольку ее опыт работы в качестве практикующего психолога и опыт исследовательской работы позволяет многосторонне и объективно решать поставленные задачи исследования, используя широкий арсенал средств психологической науки», — отметил заведующий кафедрой «Социология и политология» Ингушского госуниверситета, заслуженный деятель науки региона, доктор политических наук, профессор Исрапил Сампиев.

Также высокую оценку труду Розы Ганиевой дали член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Ольга Захарова, литературный редактор книги Люсьена Денисова.

Сотрудники НИИ тепло поздравили автора с изданием монографии и пожелали не останавливаться на достигнутом.