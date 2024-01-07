Профилактика

В Карабулаке Ингушетии госавтоинспекторы в ходе рейда выявили 28 нарушений

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При проведении профилактического мероприятия «Тонировка» в городе Карабулаке госавтоинспекторы выявили 28 нарушений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

«Составлено 28 административных протоколов, 13 них по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП России, выдано одно предписание, 15 водителей устранили тонировку стекол на месте», — сказал собеседник издания.

В УГИБДД по региону напомнили автолюбителям, что тонировка и установление дополнительных предметов на передних боковых стеклах, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Помимо привлечения к административной ответственности водителя, полномочия, предусмотренные требованиями Федерального закона «О полиции», дают сотруднику полиции право выносить требование о прекращении противоправных действий в установленный срок.

Если водитель автомобиля проигнорировал данное требование, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей либо арест на 15 суток.

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