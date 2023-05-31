В Карабулаке Ингушетии проверили безопасность избирательных участков

В мероприятии приняли участие: помощник мэра города — секретарь АТК, представители Росгвардии, отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по республике в городах Сунжа и Карабулак, Сунженского и Джейрахского районов.

Как сообщили в администрации Карабулака, по итогам проверки рабочей группой составлен комиссионный акт состояния антитеррористической защищённости и пожарной безопасности с указанием выявленных недостатков, даны необходимые рекомендации для их устранения.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в республике в единый день голосования 10 сентября 2023 года.