В Карабулаке Ингушетии пройдет сельскохозяйственная ярмарка

По словам собеседника издания, покупатели получат возможность приобрести продукцию местных производителей по ценам ниже рыночных. На ярмарке будут представлены различные товары: мясо нескольких видов, колбасы, сыры, фрукты и овощи, зерновые культуры, мука, мед, масло и многое другое.

Отмечается, что ярмарка организована Министерством сельского хозяйства региона совместно с мэрией города.