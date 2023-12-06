Ярмарка

В Карабулаке Ингушетии пройдет сельскохозяйственная ярмарка

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В Карабулаке 16 декабря пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

По словам собеседника издания, покупатели получат возможность приобрести продукцию местных производителей по ценам ниже рыночных. На ярмарке будут представлены различные товары: мясо нескольких видов, колбасы, сыры, фрукты и овощи, зерновые культуры, мука, мед, масло и многое другое.

Отмечается, что ярмарка организована Министерством сельского хозяйства региона совместно с мэрией города.

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