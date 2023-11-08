В Малгобеке Ингушетии в декабре этого года планируется сдать два детских сада

Детский сад-ясли номер один рассчитан на 80 мест, там будет создано 42 рабочих места. Объект стоимостью более 92 млн рублей состоит из двух этажей и подвальных помещений.

Гендиректор ООО «Маяк» Аслан Ильясов заверил руководителя субъекта, что детский сад будет сдан своевременно.

«Все образовательные объекты строятся нами для будущего наших детей. В детском саду они получают свои первые навыки по социальной адаптации, здесь у них пробуждается познавательный интерес, подготавливаются к школе. Сегодня мир стремительно развивается, и они должны влиться в него уже с определенными навыками. Поэтому не давайте мне слово сдать его в срок, если вы его не сдержите», — заявил Махмуд-Али Калиматов, обращаясь к подрядчику.

Министр строительства Микаил Балахоев считает, что к 25 декабря все работы будут полностью завершены.

Далее Глава посетил детский сад «Сказка», который строится на месте старого дошкольного учреждения. Здание прослужило всего 9 лет с 2012 по 2021 год, затем было признано аварийным.

В 2019 году, увидев в каком плачевном состоянии находится объект, Махмуд-Али Калиматов поручил провести техническую экспертизу. В ходе проверки были установлены многочисленные нарушения, после чего руководитель региона дал поручение построить рядом новый детский сад.

Новое ДОУ на 220 мест стоимостью 240 млн рублей также должно быть сдано в декабре 2023 года.

Отмечается, что в городе в настоящее время функционирует 11 учреждений дошкольного образования. Охвачено 2145 детей, в очереди находятся 444.

Кроме того, руководитель Ингушетии проверил ход строительства школы в Верхних Ачалуках стоимостью более 500 млн рублей. Строительство начато в сентябре 2020 года. Ввод новой школы также позволит создать 125 новых рабочих мест.

Подрядчик Султан Пугоев (ООО «Севкавстрой») заверил его, что строительство школы будет завершено в обозначенный срок.

Согласно проекту, здание школы будет трехэтажным с подвальным помещением. Здесь будут созданы все условия для учащихся и преподавателей.

«Не стоит даже объяснять, насколько село нуждается в этой школе. Имеющиеся две школы перегружены, что влияет и на учебный процесс, и на желание детей учиться. Им необходимы хорошие комфортные условия и современные возможности обучения», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.