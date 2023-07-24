Экология

В Малгобекском районе Ингушетии построят мусороперерабатывающий комплекс

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Власти региона отвели землю под строительство нового полигона твердых коммунальных отходов в Малгобекском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды региона.

«Планируемый полигон ТКО представляет собой мусороперерабатывающий и мусоросортировочные комплексы с достаточной мощностью для 100% сортировки мусора», — сказал представитель министерства.

По его словам, сотрудники ведомства с привлечением специалистов- геологов провели исследование уровня залегания грунтовых вод на земельном участке, выбранном для размещения полигона.

«Это исследование стало ответом на обеспокоенность местных жителей относительно возможного негативного воздействия на окружающую среду, включая подземные воды при строительстве полигона. Бурение производилось в пяти точках по краям и в одной точке в центре участка методом «конверта», — рассказали в ведомстве.

Как отметил собеседник, по итогам работ на глубине шести метров подземные грунтовые воды на участке не вскрыты. Участок имеет естественный глиняный замок с низкой фильтрацией. Таким образом, строительство полигона не окажет негативное влияние на подземные источники.

Далее на территории будут проводиться комплексные проектно-изыскательные работы.
Проект пройдет государственную экологическую экспертизу федерального уровня.

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