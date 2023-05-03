Мастер-класс

В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по валянию броши из шерсти

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошел мастер-класс члена ассоциации войлочного ковроделия «Истинг» Аси Саутиевой по изготовлению броши из шерсти, рассказали нашему изданию в пресс-службе учреждения.

По словам собеседника, в мероприятии приняли участие учащиеся Сунженского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга.

Мастерица продемонстрировала этапы валяния шерсти и поделилась с девушками азами создания оригинальных украшений. Участники мастер-класса проявили талант и креативность и сделали своими руками уникальные изделия, которые затем унесли с собой.

«Приятно осознавать, что мастер-классы в музее популярны среди студентов, и что все участники получили большое удовольствие от этого творческого мероприятия», — поделился собеседник и поблагодарил всех участников мероприятия.

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