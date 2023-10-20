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В МВД по Ингушетии подтвердили, что избившие подозреваемого полицейские будет уволены

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В пресс-службе МВД по республике газете «Ингушетия» подтвердили, что избившие подозреваемого полицейские будут уволены.

«Проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке», — отметил собеседник издания.

Ранее, как информировала «Ингушетия», выявлен факт возможного совершения сотрудниками МО МВД России «Малгобекский» противоправных деяний.

По предварительным данным, четверо правоохранителей с применением насилия требовали у задержанного ими 31-летнего местного жителя признать свою причастность к незаконному обороту наркотиков.

Органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «г», «е» частью 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности).

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