Безопасность

В МВД по Ингушетии призывают граждан сообщать о подозрительных предметах

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В МВД по Ингушетии просят жителей региона сообщать о подозрительных находках. Отмечается, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств преступники используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, мобильные телефоны.

«Если вы обнаружили такой предмет в транспорте, подъезде, учреждении, и он вам показался подозрительным, то не оставляйте этот факт без внимания. Не прикасайтесь и не передвигайте находку: это может привести к взрыву», — говорится в релизе.

Также в ведомстве просят родителей разъяснить детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Во всех случаях необходимо немедленно сообщить о находке в дежурную часть МВД («02») или по единому круглосуточному «телефону доверия» 8 (8734) 55-04-99.

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