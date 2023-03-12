В МВД по Ингушетии призывают граждан сообщать о подозрительных предметах

«Если вы обнаружили такой предмет в транспорте, подъезде, учреждении, и он вам показался подозрительным, то не оставляйте этот факт без внимания. Не прикасайтесь и не передвигайте находку: это может привести к взрыву», — говорится в релизе.

Также в ведомстве просят родителей разъяснить детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Во всех случаях необходимо немедленно сообщить о находке в дежурную часть МВД («02») или по единому круглосуточному «телефону доверия» 8 (8734) 55-04-99.