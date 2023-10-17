В Назрани пройдет чемпионат Ингушетии по шашкам среди незрячих и слабовидящих

Организаторами соревнований выступили Ингушское региональное отделение Федерации спорта слепых, Министерство по физической культуре и спорта республики и реабилитационный центр «Арроахьим».

Сообщается, что турнир приурочен к Международному дню белой трости, который отмечается 15 октября.

«Шахматы и шашки можно назвать одним из первых видов спорта, где стала возможна инклюзия. Ведь ограничения по зрению никак не мешают спортсменам состязаться с соперниками», — рассказали газете «Ингушетия» в Минспорта региона.