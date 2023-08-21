В предгорной зоне Ингушетии провели очистку русла реки Фортанга

Благодаря оперативным действиям представителей местной администрации удалось быстро очистить водозабор от ила и мусора, и водоснабжение было восстановлено.

«Инцидент подчеркнул необходимость постоянного контроля и обслуживания водозаборных систем, а также предотвращения аналогичных происшествий в будущем, так как вода является важным ресурсом для жителей», — отметили в пресс-службе Сунженского района республики.

Напомним, в Даттыхе в прошлом году к 30-летию республики состоялось открытие подъездной асфальтированной дороги от федеральной трассы «Кавказ» к населенному пункту.

Это село фактически было заброшено более 20 лет из-за нестабильной обстановки на Северном Кавказе в 1990-х годах прошлого века. Здесь строится первый в истории населенного пункта ДК, запланировано возведение ФАП. Уже проведены свет и газ, восстановлено водоснабжение с установкой накопителя на 100 кубометров.