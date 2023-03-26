Водоснабжение

В пяти населенных пунктах Ингушетии перебои с водоснабжением из-за аварии на водопроводе

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В пяти населенных пунктах Ингушетии перебои с водоснабжением из-за аварии на водопроводе: городе Назрани, сельских поселениях Плиево, Гази-Юрт и Барсуки Назрановского района, в административном округе Альтиевский.

«В субботу ночью произошла авария на магистральном водопроводе во дворе Альтиевского водозабора, однако решили не приостанавливать работу, поэтому наблюдались лишь частичные перебои водоснабжения», — сообщили в ГУП «ИнгушрегионВодоканал».

Однако в полночь воскресенья из-за необходимости проведения ремонта будет приостановлена работа водозабора. В «ИнгушрегионВодоканал» отметили, что до вечера понедельника воды, скорее всего, не будет.

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