В пяти населенных пунктах Ингушетии перебои с водоснабжением из-за аварии на водопроводе

«В субботу ночью произошла авария на магистральном водопроводе во дворе Альтиевского водозабора, однако решили не приостанавливать работу, поэтому наблюдались лишь частичные перебои водоснабжения», — сообщили в ГУП «ИнгушрегионВодоканал».

Однако в полночь воскресенья из-за необходимости проведения ремонта будет приостановлена работа водозабора. В «ИнгушрегионВодоканал» отметили, что до вечера понедельника воды, скорее всего, не будет.