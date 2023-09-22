В селе Долаково Ингушетии выбрали нового главу администрации

В заседании сельского совета приняли участие начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства республики Магомед Евлоев и глава Назрановского района Амирхан Измайлов, сообщила его пресс-служба.

Депутаты отметили, что Тимурзиев является ответственным и честным человеком, и пожелали ему удачи в работе. Также на мероприятии в администрации села выбрали депутата для делегирования в районный совет. Этим человеком оказался Микаил Картоев.