Выборы

В селе Долаково Ингушетии выбрали нового главу администрации

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В Назрановском районе Ингушетии выбрали главу сельского поселения Долаково, местные депутаты единогласно проголосовали за Мусу Тимурзиева.

В заседании сельского совета приняли участие начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства республики Магомед Евлоев и глава Назрановского района Амирхан Измайлов, сообщила его пресс-служба.

Депутаты отметили, что Тимурзиев является ответственным и честным человеком, и пожелали ему удачи в работе. Также на мероприятии в администрации села выбрали депутата для делегирования в районный совет. Этим человеком оказался Микаил Картоев.

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