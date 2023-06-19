В селе Инарки Ингушетии строится новая школа на 720 мест

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Минобразования региона, в настоящее время завершены работы по строительству спортивных и игровых площадок и внутренних инженерных коммуникаций. Рабочие приступили к отделочным работам.

Учителя не скрывают свою радость по поводу строительства новой школы. «Эмоции переполняют, это радость для всех нас. Такой прекрасной школы по соседству нигде пока нет. Здесь создаются все условия для успешной учебы и внеурочной деятельности детей», — отметила педагог Мадина Хамчиева.

Согласно проекту, здание школы будет трехэтажным с подвалом. На первом этаже здания будут располагаться учебные кабинеты для первых классов, столовая, медицинский блок, спортивные и санитарно-бытовые помещения, на втором этаже — учебные кабинеты для начальных классов и профильные кабинеты, библиотека с читальным залом, актовый зал.

На третьем этаже — учебные кабинеты по физике, биологии, химии с лабораторией, кабинеты музыки и логопеда. Также проектными решениями школа будет оснащена пассажирским лифтом. В школе будет предусмотрен комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ. С открытием нового учебного заведения планируется разгрузить две школы в населенном пункте.