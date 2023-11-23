В селе Нестеровское Ингушетии состоится сельскохозяйственная ярмарка

«Ярмарка развернется в эту субботу, 25 ноября, в селе Нестеровское на улице Первомайская. Продлится она с 9 до 12 часов», — подчеркнул наш собеседник.

По его словам, посетители получат возможность приобрести товары местных сельхозпроизводителей по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Отмечается, что до конца года в республике планируется провести ещё несколько сельскохозяйственных ярмарок в Карабулаке, а также в Сунженском, Малгобекском и Назрановском районах