Ярмарка

В селе Нестеровское Ингушетии состоится сельскохозяйственная ярмарка

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В сельском поселении Нестеровское Сунженского района пройдёт сельскохозяйственная ярмарка, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«Ярмарка развернется в эту субботу, 25 ноября, в селе Нестеровское на улице Первомайская. Продлится она с 9 до 12 часов», — подчеркнул наш собеседник.

По его словам, посетители получат возможность приобрести товары местных сельхозпроизводителей по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Отмечается, что до конца года в республике планируется провести ещё несколько сельскохозяйственных ярмарок в Карабулаке, а также в Сунженском, Малгобекском и Назрановском районах

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