В селе Сагопши проводят работы по замене ветхого водопровода

Сообщается, что ввиду изношенности труб на данном участке часто происходила утечка воды. В настоящее время произведена работа по замене ветхих сетей водопровода протяженностью 500 м на пересечении улиц Гарданова и Карабулакская. Также по просьбе жителей села были проведены работы по замене разбитого канализационного люка.

«Бесперебойное водоснабжение населения — приоритетная задача, которая сегодня стоит перед нами. Такие мероприятия, направленные на улучшение качества услуг для жителей нашего района, будут выполняться регулярно», — отметил Костоев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в с. п. Сагопши проложена новая водопроводная труба протяженностью 1,1 тыс. метров.