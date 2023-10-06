В селе Сагопши проводят работы по замене ветхого водопровода

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По поручению главы администрации Малгобекского района Абдулхамида Костоева, в целях улучшения качества воды и ее бесперебойной подачи жителям, в с. п. Сагопши завершили работы по замене водопроводной трубы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

Сообщается, что ввиду изношенности труб на данном участке часто происходила утечка воды. В настоящее время произведена работа по замене ветхих сетей водопровода протяженностью 500 м на пересечении улиц Гарданова и Карабулакская. Также по просьбе жителей села были проведены работы по замене разбитого канализационного люка.

«Бесперебойное водоснабжение населения — приоритетная задача, которая сегодня стоит перед нами. Такие мероприятия, направленные на улучшение качества услуг для жителей нашего района, будут выполняться регулярно», — отметил Костоев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в с. п. Сагопши проложена новая водопроводная труба протяженностью 1,1 тыс. метров.

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