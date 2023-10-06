Муниципалитет

В селе Троицкое Ингушетии на улице Мостовой заменили ветхую водопроводную сеть

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Администрацией сельского поселения Троицкое проведены работы по замене ветхой водопроводной сети на улице Мостовая.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, эта важная и неотложная задача была решена в целях обеспечения населения доступом к качественной воде и улучшения инфраструктуры.

Отмечается, что после успешной замены водопроводной сети были проведены необходимые испытания и проверки, чтобы убедиться в ее надежности и соответствии нормативам.

«Прокладка водопровода — это важная задача, стоящая перед любым населенным пунктом в настоящее время. Она обеспечивает гарантированную и стабильную подачу питьевой воды в каждый дом и каждую жилую площадку», — подчеркнули в администрации района.

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