В селе Троицкое Ингушетии на улице Мостовой заменили ветхую водопроводную сеть

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, эта важная и неотложная задача была решена в целях обеспечения населения доступом к качественной воде и улучшения инфраструктуры.

Отмечается, что после успешной замены водопроводной сети были проведены необходимые испытания и проверки, чтобы убедиться в ее надежности и соответствии нормативам.

«Прокладка водопровода — это важная задача, стоящая перед любым населенным пунктом в настоящее время. Она обеспечивает гарантированную и стабильную подачу питьевой воды в каждый дом и каждую жилую площадку», — подчеркнули в администрации района.