В селе Зязиков-Юрт Ингушетии состоится сельскохозяйственная ярмарка

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минсельхоза, покупатели смогут приобрести товары местных сельхозпроизводителей по ценам на 10-15% ниже рыночных.

«На ярмарке будет представлена различная продукция, в частности колбасные изделия, сухофрукты, всевозможные виды орехов, молочные изделия, мёд, мясо, зерно, а также фрукты и овощи», — рассказал собеседник.

Напомним, что Минсельхозом республики запланировано провести цикл подобных ярмарок до конца текущего года.