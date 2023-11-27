Ярмарка

В селе Зязиков-Юрт Ингушетии состоится сельскохозяйственная ярмарка

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В субботу, 2 декабря, в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минсельхоза, покупатели смогут приобрести товары местных сельхозпроизводителей по ценам на 10-15% ниже рыночных.

«На ярмарке будет представлена различная продукция, в частности колбасные изделия, сухофрукты, всевозможные виды орехов, молочные изделия, мёд, мясо, зерно, а также фрукты и овощи», — рассказал собеседник.

Напомним, что Минсельхозом республики запланировано провести цикл подобных ярмарок до конца текущего года.

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