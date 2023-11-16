В столице Ингушетии прошла всероссийская конференция, посвященная борьбе с радикальной идеологией

В форуме принял участие помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Айдамир Валиев. Он привел слова Президента России Владимира Путина о том, что «для нас очевидно, что за преступления, совершенные другими, не должны отвечать ни в чем не повинные люди. Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда гибнут старики, женщины, дети, целые семьи, сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды, электричества и медицинской помощи».

Спикерами также выступили религиозные деятели как из Ингушетии, так и из других субъектов страны. Отмечается, что участники конференции высоко оценили качество докладов и высокий профессионализм спикеров.

«Участники конференции были едины во мнении, что люди, к сожалению, поддаются на разные провокации, кто-то их подогревает. Недоброжелатели стараются изнутри подточить основы нашего государства. У народов России есть опыт, традиции, об этом постоянно говорится, преодоления розни и различного рода неприятия. Все проблемы надо решать во взаимодействии друг с другом», — рассказал газете «Ингушетия» глава Миннаца республики Руслан Мизиев.