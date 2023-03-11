Безопасность

В столице Ингушетии проверяют чердаки и подвалы МКД в антитеррористических целях

0

В Магаса рабочая группа проверяет чердаки и подвалы многоквартирных домов в антитеррористических целях.

Как сообщается в Телеграм-канале мэрии, рейды проводят работники администрации столицы республики совместно с сотрудниками отделения МВД России по городу.

Ранее исполняющий обязанности главы столичной администрации Зайт Орцханов поручил в срок до 31 марта текущего года провести проверку всех подвальных и чердачных помещений МКД и представить отчет о проделанной работе с приложением актов обследования помещений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
К 8 годам тюрьмы приговорена жительница Ингушетии за убийство топором молодого человека
Житель Ингушетии получил 1,5 года колонии и штраф за хранение гранаты
В горах Ингушетии 12-14 марта сохранится опасность схода лавин
РЖД приглашает совершить увлекательный круиз на поезде «Жемчужина Кавказа»
Правоохранитель поговорил со студентами Ингушского госуниверситета о проявлениях экстремизма
За незаконное подключение к газопроводу житель Ингушетии отработает 200 часов
Дистанционный мошенник выманил у жителя Ингушетии 45 тыс. рублей
Глава Ингушетии и руководитель Кавказского управления Ростехнадзора обсудили вопросы промышленной безопасности
Фонд «Сафмар» Гуцериева окажет помощь в строительстве альпинистского комплекса в горной Ингушетии
В четырех населенных пунктах Ингушетии в субботу частично отключат свет
В Назрановском районе провели антинаркотическую акцию

Главное

Яндекс.Метрика

 