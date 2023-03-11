В столице Ингушетии проверяют чердаки и подвалы МКД в антитеррористических целях

Как сообщается в Телеграм-канале мэрии, рейды проводят работники администрации столицы республики совместно с сотрудниками отделения МВД России по городу.

Ранее исполняющий обязанности главы столичной администрации Зайт Орцханов поручил в срок до 31 марта текущего года провести проверку всех подвальных и чердачных помещений МКД и представить отчет о проделанной работе с приложением актов обследования помещений.