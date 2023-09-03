В столице Ингушетии установят памятник государственному деятелю Идрису Зязикову

Как сообщается в ТГ правительства региона, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов озвучил необходимость установления в регионе памятника одному из отцов-основателей ингушской государственности, активному участнику создания Ингушской автономной области и ее первому руководителю.

«Я считаю, что необходимо проработать этот вопрос, найти в Магасе достойное место для установления памятника Идрису Зязикову. У нас было много руководителей, но он был первым, он внес неоценимый вклад в становление и создание нашего региона. Необходимо найти профессионального скульптора, который сможет создать достойный памятник. Подрастающее поколение, туристы и гости республики должны знать об этом достойном сыне нашего народа, о его истории, силе духа, которая должна служить нам примером самоотверженности и работы на благо народа» — отметил руководитель субъекта.

Идрис Бейсултанович Зязиков родился 31 января 1896 года в селе Барсуки Назрановского округа Терской области. Его отец был одним из первых народных учителей, преподававшим в Назрановской горской школе, где Идрис Зязиков получил начальное образование. Затем окончил первое реальное училище города Владикавказа. В 1914 году поступил в Московский сельскохозяйственный институт.

После революции 1917 года, когда была образована Горская республика, Идрис Зязиков был наркомом внутренних дел, возглавлял Центральный исполнительный комитет ГАССР.

После окончательного распада ГАССР и образования 7 июля 1924 года Ингушской автономной области он избирается ее руководителем. В должности первого руководителя области он работал до 3 сентября 1929 года.

Массовые политические репрессии не обошли стороной и лучших представителей ингушского народа, в том числе Идриса Зязикова и его жену Жанетт. 5 июля 1938 года он умер в тюрьме НКВД в городе Грозном.

Главный проспект Магаса — столицы Ингушетии носит имя Идриса Бейсултановича Зязикова, также в его честь названа одна из современных школ республики, построенная в его родном селе Барсуки.