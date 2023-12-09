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Ветераны МВД посетили выставку «Славные герои Отечества» в музее краеведения Ингушетии

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Председатель совета ветеранов МВД по республике Магомедсали Котиев и руководитель отделения организации по Назрани Ваха Бузуртанов посетили государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова.

В пресс-службе ведомства «Ингушетии» сообщили, что гости ознакомились с выставкой «Славные Герои Отечества», посвященной патриотам, защищавшим родину со времени единения народа с Россией — 253 года назад.

Магомедсали Котиев в своем выступлении отметил, что герои — это путеводные маяки и нравственные ориентиры для народа, а их жизненный путь — яркий пример для подрастающего поколения.

«Такие мероприятия сплачивают нацию, укрепляют в молодежи чувства патриотизма и гражданственности», — подчеркнули в МВД по региону.

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