Ветераны МВД посетили выставку «Славные герои Отечества» в музее краеведения Ингушетии
Председатель совета ветеранов МВД по республике Магомедсали Котиев и руководитель отделения организации по Назрани Ваха Бузуртанов посетили государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова.
В пресс-службе ведомства «Ингушетии» сообщили, что гости ознакомились с выставкой «Славные Герои Отечества», посвященной патриотам, защищавшим родину со времени единения народа с Россией — 253 года назад.
Магомедсали Котиев в своем выступлении отметил, что герои — это путеводные маяки и нравственные ориентиры для народа, а их жизненный путь — яркий пример для подрастающего поколения.
«Такие мероприятия сплачивают нацию, укрепляют в молодежи чувства патриотизма и гражданственности», — подчеркнули в МВД по региону.