Ветераны МВД посетили выставку «Славные герои Отечества» в музее краеведения Ингушетии

В пресс-службе ведомства «Ингушетии» сообщили, что гости ознакомились с выставкой «Славные Герои Отечества», посвященной патриотам, защищавшим родину со времени единения народа с Россией — 253 года назад.

Магомедсали Котиев в своем выступлении отметил, что герои — это путеводные маяки и нравственные ориентиры для народа, а их жизненный путь — яркий пример для подрастающего поколения.

«Такие мероприятия сплачивают нацию, укрепляют в молодежи чувства патриотизма и гражданственности», — подчеркнули в МВД по региону.