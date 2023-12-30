Безопасность

Вопросы обеспечения безопасности в праздничные дни обсудили на заседании АТК Ингушетии

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Вопросы обеспечения безопасности в праздничные дни обсудили на внеочередном заседании антитеррористической комиссии под руководством Махмуд-Али Калиматова сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта поставил задачу исполнительным органам власти, службам экстренного реагирования, правоохранителям надлежащим образом исполнять мероприятия по противодействию терроризму и обеспечить антитеррористическую защищенность населения региона.

По его словам, особое внимание необходимо уделить повышению готовности к быстрому реагированию на любые потенциальные проявления террористической деятельности.

«Важно организовывать патрулирование в общественных местах, транспортных узлах и других крупных объектах. Люди должны понимать, что, если они заметят что-либо подозрительное или потенциально опасное, они должны обращаться в соответствующие службы», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Ранее оперативный штаб в Ингушетии призвал к бдительности в преддверии подготовки и проведения новогодних праздников.

При обнаружении подозрительных предметов и вызывающих подозрение транспортных средств, получении сведений о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, лицах, возможно причастных к подготовке и совершению преступлений, необходимо информировать службы экстренного реагирования по следующим номерам:

телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-58;

телефон доверия УФСБ России по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

телефон доверия ГУ МЧС России по республике: 8 (8734) 55-99-99.

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