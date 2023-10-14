Впервые в Ингушетии состоялся фестиваль казачьей культуры
Во дворце культуры города Сунжи впервые состоялся фестиваль казачьей культуры, организатором которого выступило республиканское министерство по внешним связям, национальной политике, печати информации при поддержке ФАДН.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Миннаца, в мероприятии приняли участие руководитель ведомства Руслан Мизиев, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, главный федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов и другие почетные гости.
С концертной программой выступили «Казачий хор» государственной филармонии республики имени Ахмета Хамхоева, солисты государственного Кизлярского терского ансамбля казачьей песни, ансамбль казачьей песни из Моздокского района Северной Осетии и солисты творческого кружка «Соло» города Новопавловска Ставропольского края.
«Фестиваль оставил в памяти всех гостей и участников исключительно положительные эмоции. В заключительной части мероприятия состоялось вручение благодарственных грамот художественным руководителям казачьих хоров», — отметили в пресс-службе регионального Миннаца.