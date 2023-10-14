Впервые в Ингушетии состоялся фестиваль казачьей культуры

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Миннаца, в мероприятии приняли участие руководитель ведомства Руслан Мизиев, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, главный федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов и другие почетные гости.

С концертной программой выступили «Казачий хор» государственной филармонии республики имени Ахмета Хамхоева, солисты государственного Кизлярского терского ансамбля казачьей песни, ансамбль казачьей песни из Моздокского района Северной Осетии и солисты творческого кружка «Соло» города Новопавловска Ставропольского края.

«Фестиваль оставил в памяти всех гостей и участников исключительно положительные эмоции. В заключительной части мероприятия состоялось вручение благодарственных грамот художественным руководителям казачьих хоров», — отметили в пресс-службе регионального Миннаца.