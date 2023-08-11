Взятка

За покушение на дачу взятку правоохранителю против жителя Ингушетии завели дело

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В отношении 25-летнего жителя Сунжи возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, 18 июля текущего года, находясь в кафе, расположенном по улице Добровольцев города, мужчина попытался передать 25 тыс. рублей полицейскому за не привлечение его к ответственности в связи с реализацией поддельного алкоголя. Правоохранитель от денег отказался и зафиксировал преступление.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, говорится в релизе.

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