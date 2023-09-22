За угрозу убийством житель Ингушетии отработает 200 часов

Установлено, что молодой человек в мае текущего года у подъезда МКД в Назрани угрожал 37-летнему горожанину травматическим пистолетом, из-за ранее сложившихся неприязненных отношений. Тот воспринял угрозу убийством реально.

К обязательным работам осужденного приговорил мировой судья судебного участка номер девять республики.