Криминал

За угрозу убийством житель Ингушетии отработает 200 часов

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За угрозу убийством 20-летний житель Ингушетии отработает 200 часов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что молодой человек в мае текущего года у подъезда МКД в Назрани угрожал 37-летнему горожанину травматическим пистолетом, из-за ранее сложившихся неприязненных отношений. Тот воспринял угрозу убийством реально.

К обязательным работам осужденного приговорил мировой судья судебного участка номер девять республики.

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