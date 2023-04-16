За вовлечение сына в попрошайничество в Ингушетии условно осуждена иностранка

Отмечается, что женщин ранее привлекалась к административной ответственности, но в январе этого года вновь заставляла своего малолетнего сына выпрашивать деньги у прохожих, подрывая его нормальное нравственное и психофизическое развитие.

Приговором Карабулакского районного суда, с учетом наличия на ее иждивении малолетних детей, иностранке назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на это же время.