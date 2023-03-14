Запланировано порядка 100 мероприятий к 253-летию единения Ингушетии с Россией

Об этом сообщил заместитель министра культуры республики Ильяс Евлоев на заседании регионального правительства под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

По его словам, состоятся концерты, выставки, спектакли, творческие конкурсы, лекции, мастер-классы, с предполагаемым числом участников около 3 тыс. человек.

В частности, пройдут республиканский фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое!», благотворительный концерт творческих коллективов государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева в поддержку участников СВО, фотодокументальная выставка «253-я годовщина единения Ингушетии с Россией» и концерт в Назрани по этому поводу, выставка «Наш Крым» и другие, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, в марте 1770 года вблизи селения Ангушт (ныне — Тарское) Пригородного района, на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»), представители ингушского народа принесли присягу на верность России. 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав российского государства, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел страны.