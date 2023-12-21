Заседание региональной антитеррористической комиссии провел Глава Ингушетии

«В следующем году в нашей стране состоится главное политическое событие — выборы главы государства. Они должны пройти максимально открыто и легитимно. На заседании АТК обсудили обеспечение безопасности в период проведения новогодних праздников и президентских выборов», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, перед властями стоит задача — обеспечить максимальную прозрачность и доступность для всех участников избирательного процесса.

«Важно, чтобы каждый наш житель имел возможность свободно высказать свою позицию и принять участие в формировании будущего нашей страны», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что выборы Президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.

В Ингушетии сформированы 142 избирательных участка, Ростелекомом начата работа по оснащению помещений для голосования видеонаблюдением за счет средств федерального бюджета.