Профилактика терроризма

Заседание региональной антитеррористической комиссии провел Глава Ингушетии

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В Магасе под руководством Махмуд-Али Калиматова состоялось очередное заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«В следующем году в нашей стране состоится главное политическое событие — выборы главы государства. Они должны пройти максимально открыто и легитимно. На заседании АТК обсудили обеспечение безопасности в период проведения новогодних праздников и президентских выборов», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, перед властями стоит задача — обеспечить максимальную прозрачность и доступность для всех участников избирательного процесса.

«Важно, чтобы каждый наш житель имел возможность свободно высказать свою позицию и принять участие в формировании будущего нашей страны», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что выборы Президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.

В Ингушетии сформированы 142 избирательных участка, Ростелекомом начата работа по оснащению помещений для голосования видеонаблюдением за счет средств федерального бюджета.

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