Оружие

Житель Ингушетии осужден за хранение автомата и патронов

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В незаконном хранении оружия и боеприпасов признан виновным 48-летний житель Малгобекского района республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

Мужчина по месту своего жительства в сельском поселении Зязиков-Юрт хранил автомат Калашникова и патроны к нему, которые были изъяты сотрудниками УФСБ по региону в апреле этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором Малгобекского городского суда, с учетом наличия на иждивении 5-х несовершеннолетних детей, фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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