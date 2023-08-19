Житель Ингушетии осужден за хранение автомата и патронов
В незаконном хранении оружия и боеприпасов признан виновным 48-летний житель Малгобекского района республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.
Мужчина по месту своего жительства в сельском поселении Зязиков-Юрт хранил автомат Калашникова и патроны к нему, которые были изъяты сотрудниками УФСБ по региону в апреле этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.
Приговором Малгобекского городского суда, с учетом наличия на иждивении 5-х несовершеннолетних детей, фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.