Житель Ингушетии осужден за хранение автомата и патронов

Мужчина по месту своего жительства в сельском поселении Зязиков-Юрт хранил автомат Калашникова и патроны к нему, которые были изъяты сотрудниками УФСБ по региону в апреле этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором Малгобекского городского суда, с учетом наличия на иждивении 5-х несовершеннолетних детей, фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.