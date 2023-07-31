Жители Ингушетии могут обратиться к виртуальному помощнику ФССП России

Отмечается, что голосовой бот может сообщить абоненту общедоступную информацию из банка данных исполнительных производств на основании сведений, полученных при общении с гражданином: фамилии, имени, отчества, даты рождения, СНИЛС, ИНН и региона регистрации.

«Полина» может проконсультировать о наличии или отсутствии исполнительных производств, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности, предупредить о наложении ареста на имущество и банковские счета, проинформировать об имеющихся запретах и ограничениях.

Также подсказать данные о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, предоставить сведения о государственных услугах, предоставляемых службой судебных приставов.

Воспользоваться услугой можно по телефону: 8 (800) 303-00-00.