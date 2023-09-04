Жительница Ингушетии лишилась 260 тыс. рублей в надежде заработать на платформе Adavine-if/org
Жительница Малгобека лишилась денег в надежде заработать на платформе Adavine-if/org, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
В своем заявлении правоохранителям женщина отметила, что, выполняя указания неизвестного злоумышленника, она перевела на продиктованные им номера банковских счетов более 260 тысяч рублей.
В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, полицией проводится проверка.