Жительница Ингушетии лишилась 260 тыс. рублей в надежде заработать на платформе Adavine-if/org

В своем заявлении правоохранителям женщина отметила, что, выполняя указания неизвестного злоумышленника, она перевела на продиктованные им номера банковских счетов более 260 тысяч рублей.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, полицией проводится проверка.