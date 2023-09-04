Мошенничество

Жительница Ингушетии лишилась 260 тыс. рублей в надежде заработать на платформе Adavine-if/org

0

Жительница Малгобека лишилась денег в надежде заработать на платформе Adavine-if/org, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В своем заявлении правоохранителям женщина отметила, что, выполняя указания неизвестного злоумышленника, она перевела на продиктованные им номера банковских счетов более 260 тысяч рублей.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, полицией проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Команда проекта «Места» компании «ВКонтакте» путешествует по Ингушетии
В Карабулаке Ингушетии прошла спартакиада «Здоровая нация» с участием Александра Емельяненко
Министр культуры Ингушетии проверила ход капремонта в музее изобразительных искусств
Калиматов призвал жителей региона проголосовать за турцентр «Ингушетия» на сайте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ
Ингушский спортсмен Мурад Яндиев стал победителем первенства Красноярского края
В Ингушетии открылся первый Центр опережающей профессиональной подготовки
В Сунже Ингушетии прошел рейд по выявлению самовольного подключения к электросетям
Власти Назрани провели работы по улучшению облика города
В Сунже Ингушетии прошел турнир по воркауту
Умарбеку Евлоеву присвоено почетное звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии
В селе Троицкое Ингушетии провели мероприятия по очистке русла реки Сунжа

Главное

Яндекс.Метрика

 