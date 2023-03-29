Мошенничество

Жительница Ингушетии потеряла более 150 тыс. рублей при бронировании номеров в отеле

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Жительница города Назрани стала жертвой мошенников, решив забронировать номера в гостинице, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

12 февраля текущего года женщина позвонила в Сочинский гранд-отель, чтобы забронировать два номера. На звонок ответила неизвестная женщина, которая сообщила заявительнице, что ей необходимо перейти на сайт гостиницы, что она и сделала, переведя в счет оплаты сначала 75 тыс. рублей, а затем еще 91 тыс. 290 рублей.

В тот же день ей поступило СМС-сообщение о необходимости подтверждения операции с помощью ввода поступившего ей одноразового кода, когда это было сделано, женщину известили о заселении.

Однако, в начале марта, когда она позвонила в гранд-отель, выяснилось, что номера на ее имя не бронировались.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, проводится проверка.

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