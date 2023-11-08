Жителя Ингушетии задержали за незаконную рубку леса
В лесных угодьях сельского поселения Мужичи Сунженского района задержали местного жителя при транспортировке незаконно вырубленных деревьев породы бук, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе экологического ведомства по региону.
«Нарушитель был пойман с поличным в ходе очередного рейда. Правоохранители изъяли инструменты для заготовки древесины и одну единицу специализированной техники», — рассказал собеседник.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка, а также устанавливается сумма ущерба, нанесенного лесному фонду.