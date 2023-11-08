Криминал

Жителя Ингушетии задержали за незаконную рубку леса

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В лесных угодьях сельского поселения Мужичи Сунженского района задержали местного жителя при транспортировке незаконно вырубленных деревьев породы бук, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе экологического ведомства по региону.

«Нарушитель был пойман с поличным в ходе очередного рейда. Правоохранители изъяли инструменты для заготовки древесины и одну единицу специализированной техники», — рассказал собеседник.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка, а также устанавливается сумма ущерба, нанесенного лесному фонду.

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