Жителя Ингушетии задержали за незаконную рубку леса

«Нарушитель был пойман с поличным в ходе очередного рейда. Правоохранители изъяли инструменты для заготовки древесины и одну единицу специализированной техники», — рассказал собеседник.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка, а также устанавливается сумма ущерба, нанесенного лесному фонду.