Прокуратура

Жителю Ингушетии незаконно начислили более 250 тыс. рублей за газ и свет

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Жителю Магаса незаконно начислили 278 тыс. рублей за газ и свет, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Ранее заявитель в своем обращении в городскую прокуратуру отметил, что в октябре 2016 года он заключил с организациями договоры на поставку газа и электроэнергии, на основании которых были открыты лицевые счета на принадлежащую ему квартиру. В мае следующего года он продал ее другому гражданину.

Узнав, что на его имя производятся начисления, в марте текущего года мужчина обратился в ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» с письменными заявлениями о закрытии лицевых счетов, приложив необходимые документы.

Однако его обращения организациями объективно, всесторонне и своевременно рассмотрены не были, а начисления продолжались.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения закона устранены, задолженность аннулирована.

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